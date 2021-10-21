Лесопереработка нанесла ущерб природе Кузбасса более чем на 23 миллиона рублей

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Работы одного из лесоперерабатывающих предприятий Кемеровской области нанесли ущерб более чем на 23 миллиона рублей природе региона.

По результатам проведенной правоохранителями проверки выяснилось, что плодородный слой почвы на участке земли в селе Яя-Борик был покрыт отходами производства пятого класса опасности. Остатки на участке, арендованном ООО "Лесоперерабатывающий комплекс "И СИН", образовались вследствие лесопереработки.

‒ В результате деятельности организации и длительного нахождения большого количества отходов лесопереработки на земельном участке произошло нарушение качества почвы, которое привело к невозможности обитания растений и животных, ‒ сообщают в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Отмечается, что сумма нанесенного природе ущерба составила 23 миллиона 310 тысяч рублей. Было возбуждено уголовное дело по ст. 246 УК РФ "Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ", которое в настоящий момент направлено для рассмотрения в суд.

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