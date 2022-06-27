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Ленинск-кузнечане заметили на улице змей

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Фото:  

Житель кузбасского города поделился в соцсетях фотографией с экзотическим животным, которое смотрело на него из-под земли .

Сообщение о нашествии змей в Ленинске-Кузнецком появилось в сообществе во "ВКонтакте". Для подтверждения своих слов интернет-пользователь прикрепил фото с пресмыкающимся, которое выглядывает из-под земли.

<...> смотрите под ноги вдруг какая-нибудь змея попадется, предупредил он в подписи к посту.

В свою очередь в комментариях читатели призвали горожан не паниковать и не обижать ужа, поскольку он абсолютно безвреден для человека.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что годовалый ребенок пострадал в Кемеровской области от укуса ядовитой змеи.

Фото: ВКонтакте / "ЧП Ленинск-Кузнецкий 112"

Да!
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