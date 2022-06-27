Ленинск-кузнечане заметили на улице змей

Сообщение о нашествии змей в Ленинске-Кузнецком появилось в сообществе во "ВКонтакте". Для подтверждения своих слов интернет-пользователь прикрепил фото с пресмыкающимся, которое выглядывает из-под земли.

– <...> смотрите под ноги вдруг какая-нибудь змея попадется, – предупредил он в подписи к посту.

В свою очередь в комментариях читатели призвали горожан не паниковать и не обижать ужа, поскольку он абсолютно безвреден для человека.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что годовалый ребенок пострадал в Кемеровской области от укуса ядовитой змеи.