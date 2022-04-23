Легковушку отбросило на дом после мощного ДТП с кроссовером в Новокузнецке

Информация о ДТП появилась в социальных сетях. По словам автора поста, авария произошла на пересечении проспекта Курако и улицы Суворова.
Судя по кадрам, после столкновения с кроссовером легковушка отлетела в дом. Можно заметить, что обе машины получили серьезный урон: у серого внедорожника практически полностью оказался уничтожен передний бампер, а у машины второго участника основной удар пришелся на левый бок. Данные о пострадавших не раскрываются.
Видео: ВКонтакте / "ДТП Кузбасс"
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