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Легковушки столкнулись у ТЦ на кемеровском бульваре

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В Кемерове возле крупного торгового центра сегодня днем произошла авария. Кадры с места ДТП появились в социальных сетях. Городская ГИБДД раскрыла журналисту AVOKADO подробности столкновения.

По словам интернет-пользователей, отечественный автомобиль и иномарка столкнулись на кемеровском бульваре Строителей. Недалеко от места ДТП находится остановка общественного транспорта, где полно людей.


Судя по опубликованным кадрам, после столкновения одну из машин развернуло перпендикулярно дорожному движению, в результате чего часть дороги оказалась перекрыта. Кроме того, на проезжей части можно заметить, что от удара от транспортных средств отлетели части.


Как сообщили AVOKADO в городской ГИБДД, авария на бульваре Строителей, 46 произошла сегодня днем. Уточняется, что участниками контакта стали ВАЗ-2104 и Skoda. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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