Легковушки столкнулись у ТЦ на кемеровском бульваре

По словам интернет-пользователей, отечественный автомобиль и иномарка столкнулись на кемеровском бульваре Строителей. Недалеко от места ДТП находится остановка общественного транспорта, где полно людей.

Судя по опубликованным кадрам, после столкновения одну из машин развернуло перпендикулярно дорожному движению, в результате чего часть дороги оказалась перекрыта. Кроме того, на проезжей части можно заметить, что от удара от транспортных средств отлетели части.

Как сообщили AVOKADO в городской ГИБДД, авария на бульваре Строителей, 46 произошла сегодня днем. Уточняется, что участниками контакта стали ВАЗ-2104 и Skoda. Никто не пострадал, причинен материальный ущерб.