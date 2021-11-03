Легковушки столкнулись на Кузнецком мосту в Кемерове

Публикация с видеозаписью с места столкновения автомобилей появилась в сообществе во "ВКонтакте" сегодня в среду, 3 ноября. Автор в подписи к посту указал, что ДТП произошло на крупном Кузнецком мосту в областном центре.

Судя по кадрам, проезжую часть не поделили две иномарки: одна из них белого цвета, а другая синего. На месте контакта машин столпились люди, по всей видимости, ведется выяснение обстоятельств произошедшего. В ОГИБДД Кемерова сигнал о столкновении не поступал.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что такси попало в ДТП на кемеровском бульваре Строителей.