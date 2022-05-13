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Легковушки попали в ДТП на оживленном кемеровском перекрестке

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В столице Кузбасса посреди дня произошла авария с участием двух машин, о чем очевидцы рассказали в соцсетях.

В Сети сегодня в пятницу, 13 мая, появилась информация о ДТП на пересечении улицы Терешковой с проспектом Химиков.


Автор поделился фотографиями и видео, которые удалось отснять с места события. Так, на кадрах видно, что в аварии приняли участие по меньшей мере два легковых автомобиля: у одного из них серьезно поврежден передний бампер, а второй отлетел в сторону, где стоял троллейбус. Можно заметить, что из-за столкновения движение на участке дороги оказалось затруднено.


На месте работают стражи закона. Данные о пострадавших и причины случившегося устанавливаются.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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