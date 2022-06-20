Легковушка залетела под грузовик на кемеровской дороге

Накануне в Сети появилась информация, что в столице Кузбасса легковушка залетела под грузовик. Судя по видео, в результате ДТП передняя часть белой иномарки оказалась практически полностью уничтожена. Также видно, что на месте работали стражи закона.
– Авария Кедровский поворот, – уточнил очевидец.
Информации о пострадавших или погибших нет. Все детали произошедшего устанавливаются.
Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель спорткара сбежал после ДТП с пострадавшей девушкой в Кемерове.
Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"
Загрузка комментариев