Легковушка залетела под грузовик на кемеровской дороге

Накануне в Сети появилась информация, что в столице Кузбасса легковушка залетела под грузовик. Судя по видео, в результате ДТП передняя часть белой иномарки оказалась практически полностью уничтожена. Также видно, что на месте работали стражи закона.

– Авария Кедровский поворот, – уточнил очевидец.

Информации о пострадавших или погибших нет. Все детали произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель спорткара сбежал после ДТП с пострадавшей девушкой в Кемерове.