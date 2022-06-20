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Легковушка залетела под грузовик на кемеровской дороге

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В столице Кузбасса произошло серьезное ДТП с участием иномарки и грузовика. Очевидцы опубликовали видео с места аварии.

Накануне в Сети появилась информация, что в столице Кузбасса легковушка залетела под грузовик. Судя по видео, в результате ДТП передняя часть белой иномарки оказалась практически полностью уничтожена. Также видно, что на месте работали стражи закона.

Авария Кедровский поворот, уточнил очевидец.

Информации о пострадавших или погибших нет. Все детали произошедшего устанавливаются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что водитель спорткара сбежал после ДТП с пострадавшей девушкой в Кемерове.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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