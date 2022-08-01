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Легковушка залетела под автобус у вокзала в Новокузнецке

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Накануне у вокзала в южной столице Кузбасса произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и легковушки, о чем очевидцы происшествия рассказали в социальной сети.

По данным местного жителя, легковая машина и автобус столкнулись в районе новокузнецкого вокзала. Соответствующее сообщение появилось сегодня ночью в сообществе автомобилистов во "ВКонтакте". Автор публикации указал, что после ДТП оба участника на протяжении долгого времени ожидали прибытия стражей закона.


Судя по кадрам, авто буквально залетело под пассажирский транспорт. В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что не получали сигнала о подобной аварии. Собеседник предположил, что оба участника смогли все-таки разобраться без вмешательства сотрудников правоохранительных органов.

Да!
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