Легковушка залетела под автобус у вокзала в Новокузнецке

По данным местного жителя, легковая машина и автобус столкнулись в районе новокузнецкого вокзала. Соответствующее сообщение появилось сегодня ночью в сообществе автомобилистов во "ВКонтакте". Автор публикации указал, что после ДТП оба участника на протяжении долгого времени ожидали прибытия стражей закона.

Судя по кадрам, авто буквально залетело под пассажирский транспорт. В ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что не получали сигнала о подобной аварии. Собеседник предположил, что оба участника смогли все-таки разобраться без вмешательства сотрудников правоохранительных органов.