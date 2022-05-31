Легковушка врезалась в магазин на кемеровском проспекте

Кемеровчане сообщили в социальных сетях, что на проспекте Ленина, возле пересечения с улицей Волгоградской, произошла ночная автоавария, в результате которой машина влетела в один из магазинов. Очевидцы также поделились кадрами с места происшествия. Чтобы выяснить детали произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово.

ДТП произошло накануне, 30 мая, в 23:20. Водитель LADA Largus, 44-летний мужчина, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего совершил наезд на здание №117 по проспекту Ленина, сообщили журналисту AVOKADO в городской ГИБДД.

В результате инцидента мужчина получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.