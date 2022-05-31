Легковушка врезалась в магазин на кемеровском проспекте

0
Фото:  

Автомобилист врезался в витрину торговой точки в кузбасской столице. Журналист AVOKADO выяснил подробности происшествия.

Кемеровчане сообщили в социальных сетях, что на проспекте Ленина, возле пересечения с улицей Волгоградской, произошла ночная автоавария, в результате которой машина влетела в один из магазинов. Очевидцы также поделились кадрами с места происшествия. Чтобы выяснить детали произошедшего, корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД по городу Кемерово.


ДТП произошло накануне, 30 мая, в 23:20. Водитель LADA Largus, 44-летний мужчина, не справился с управлением и наехал на бордюрный камень, после чего совершил наезд на здание №117 по проспекту Ленина, сообщили журналисту AVOKADO в городской ГИБДД.


В результате инцидента мужчина получил травмы разной степени тяжести и был госпитализирован.

Видео: ВКонтакте / Инцидент Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/36727

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined