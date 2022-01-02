Видеозапись, запечатлевшая момент ДТП на ДОЗовской развязке в Новокузнецке, появилась в социальных сетях. На кадрах видно, как автобус отъезжает от остановки, перестраиваясь в левый ряд. Какое-то время общественный транспорт продолжает движение по пустой полосе, после чего в него сзади влетает легковой автомобиль. Судя по ролику, водитель машины даже не пытался применить торможение или избежать столкновения.
– Как это возможно? Дорога пустая?! – удивились комментаторы.
Обстоятельства данного инцидента устанавливаются.
Видео: Instagram / nvkzdtp
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