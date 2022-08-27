Легковушка в Кемерове на скорости влетела в отбойник

На проспекте Шахтеров в столице Кузбасса легковушка влетела в отбойник. О происшествии очевидцы рассказали в социальной сети во "ВКонтакте", где также опубликовали кадры с места событий.

На фото видно, что от удара у белого авто оказался сильно поврежден передний бампер. К месту ДТП съехались полицейские и медики. Данных о пострадавших нет. Все подробности уточняются.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что машина превратилась в груду металла при столкновении с ЛЭП под Кемеровом.