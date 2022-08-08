Легковушка въехала в трамвай в Кемерове

В воскресенье, 7 августа, вечером жители кузбасской столицы сообщили о ДТП с участием трамвая №1 и легковушки. Судя по кадру, серая машина врезалась в боковую часть пассажирского вагона. Автор поста во "ВКонтакте" предположил, что столкновение произошло по вине водителя электротранспорта.

– Водитель трамвая не смотрел в зеркала и подрезал несчастную легковушку, – сказал горожанин.

В КЭТК корреспонденту AVOKADO уточнили, что авария возникла в 17:35 по местному времени. Собеседник добавил, что два транспортных средства просто "коснулись" друг-друга, после чего разъехались по расписке. Простоя на рельсах удалось избежать, а столкновение все-таки спровоцировал сам автомобилист.