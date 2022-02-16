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Легковушка улетела в сугроб после столкновения с такси у кемеровского моста

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Очевидцы засняли на видео последствия аварии с участием автомобиля такси, которая произошла в среду, 16 февраля, утром в областном центре. В результате удара машина улетела в сугроб.

ДТП с участием иномарки Hyundai и советской легковушки LADA Grant произошло сегодня в 10:00 в кузбасской столице по адресу Кузнецкий, 33. Местные жители выложили видеозапись с последствиями удара в Сеть. Судя по кадрам, южнокорейский автомобиль принадлежал таксопарку.

Авария возле Кузнецкого моста, уточнил автор ролика.

Можно заметить, что столкновение произошло у остановочного павильона. После контакта один из автомобилей улетел в сугроб, откуда его вызволяла специальная техника.


При этом в комментариях интернет-пользователь выразил мнение, что причиной происшествия могла стать колея, которая образовалась на данном участке.


В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что никто из участников не пострадал. Причинен материальный ущерб.

Фото: ВКонтакте / "Инцидент Кемерово"

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