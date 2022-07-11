Легковушка улетела в кювет в кузбасском городе

В сообществе во "ВКонтакте" сегодня 11 июля появилась информация, что в районе улицы Суворова в Ленинске-Кузнецком произошло ДТП, в результате которого легковушка улетела в кювет.

– <...> где светофор на семерку, машина слетела напротив комиссионного магазина, – следует из текста поста.

Судя по фотографии, у отечественной машины оказались выбиты стекла и смята крыша. Предположительно, такие повреждения авто могло получить при опрокидывании. За подробностями журналист AVOKADO обратился в областную ГИБДД, где сказали, что сигнала о подобном происшествии не поступало. Таким образом, водитель мог разобраться во всем без вмешательства стражей закона.