Легковушка улетела в кювет после массового ДТП на кузбасской трассе

Массовая автоавария произошла сегодня в среду, 1 декабря, на кузбасской трассе. В результате удара машина одного из участников улетела с дороги. Очевидцы поделились видеозаписью с места происшествия в социальной сети "ВКонтакте".

– Около поселка Карагайлинский в сторону Киселевска, – следует из текста публикации.

Информации о пострадавших нет. Однако судя по кадрам, все легковушки получили серьезный урон.

Обстоятельства произошедшего уточняются.