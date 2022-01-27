Легковушка улетела с моста в Новокузнецке

Интернет-пользователь в Сети распространил видеозапись, на которой заметно как белая легковушка улетела с автомобильного моста в Новокузнецке. Судя по опубликованным кадрам, машина свалилась в обрыв передом, а в зоне видимости осталась только его задняя часть.

– ДТП на Димитрова под Ж/Д мостом улетел,– указал очевидец.

В УГИБДД Кузбасса журналисту AVOKADO рассказали, что ДТП произошло сегодня около 10:00 по местному времени на улице Димитрова, 6 . По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности произошедшего уточняются.