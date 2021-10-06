Легковушка столкнулась с трамваем в час пик на кемеровском перекрестке

Столкновение трамвая с легковушкой произошло сегодня утром в среду, 6 октября, в районе пересечения улиц Сибиряков-Гвардейцев и Терешковой. Фотографию с места события предоставили очевидцы, они разместили фотоматериалы в сообществе в социальной сети.

Отмечается, что после ДТП все пассажиры, которые находились в вагоне общественного транспорта, были вынуждены покинуть салон.

– Водитель автомобиля признал свою вину, уже разъехались. Простой составил 10 минут, – прокомментировали интернет-журналу AVOKADO в КЭТК.

Собеседник отметил, что в результате инцидента никто не пострадал. В настоящий момент трамвайное движение восстановлено.