Легковушка столкнулась с маршруткой на одном из перекрестков в Кемерове

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Очевидцы выложили в Сеть кадры, на которых запечатлена автоавария, произошедшая в кузбасской столице.

Накануне в социальных сетях появились кадры с места ДТП, случившегося в Южном районе Кемерова. На снимках видно, что авария произошла с участием маршрутного такси №7 и машины "LADA Priora". Капот и бампер легкового автомобиля смяты так, что виден моторный отсек. По словам очевидцев, ДТП произошло на пересечении улицы Космической с улицей Радищева.

– Космическая 25. Машина летала на красный и врезалась в маршрутку, – подписал один из снимков автор.

По словам комментаторов, автомобиль врезался в маршрутное такси в тот момент, когда оно завершало поворот с улицы Радищева на улицу Космическую.

–Легковушка летела по Космической в левом ряду с превышением скорости, кажется там ограничение 40 км/ч, – написали очевидцы.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Фото: ВКонтакте / Инцидент Кемерово

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