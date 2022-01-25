Легковушка столкнулась с катафалком в кузбасском городе

Накануне, 25 января, в социальных сетях появилась фотография, сделанная в Мысках. На снимке запечатлена легковушка, врезавшаяся в заднюю часть катафалка. По словам автора фото, инцидент произошел вблизи автовокзала.
Судя по фото, автомобили не получили серьезных повреждений. Под одной из машин растеклось ярко-красное пятно, которое, предположительно, является охлаждающей жидкостью. О пострадавших очевидцы не сообщали.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Фото: ВКонтакте / ДТП | ЧП Кузбасс
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