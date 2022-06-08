Легковушка столкнулась с "КамАЗ" на новокузнецком шоссе

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Легковушка попала в серьезное ДТП с грузовиком в районе Кузнецкого шоссе в Новокузнецке. Последствия мощного столкновения удалось запечатлеть проезжающим мимо автомобилистам.

Об аварии в южной столице Кузбасса интернет-пользователи рассказали на просторах Сети. По их данным, кадры с последствиями аварии, участниками которой стали КамАЗ и легковой автомобиль, удалось сделать на Кузнецком шоссе.


На фотографиях видно, что от удара грузовик отбросило на обочину, а вот урон серой машины можно назвать критичным: передняя часть серого авто практически полностью уничтожена. На месте инцидента работали врачи и спасатели МЧС. Информация о пострадавших не уточняется.


В региональной ГИБДД журналисту AVOKADO сказали, что сигнал об аварии на обозначенном участке в ведомство поступал. Все детали произошедшего до сих пор устанавливаются.

Фото: ВКонтакте / "ДТП Новокузнецка"

Да!
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