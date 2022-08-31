Легковушка столкнулась с грузовиком в Новокузнецке

На дороге в южном центре Кузбасса произошло очередное происшествия: посреди проезжей части столкнулись красная легковушка и грузовик. В результате аварии обе машины получили урон. Информации о пострадавших нет.

– ДТП Кузнецкстроевский-Орждоникидзе, – уточнил автор поста во "ВКонтакте".

В комментариях жители Новокузнецка добавили, что в указанной части города не работает светофор. Горожане предположили, что это и могло явиться причиной контакта.

Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO писала, что новокузнечане призвали откликнуться свидетелей ДТП на перекрестке.