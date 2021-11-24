Легковушка столкнулась с грузовиком на встречной полосе в Кузбассе

Пользователи социальных сетей разместили фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП, произошедшего в Кузбассе. Автор снимков сообщил, что авария с участием автомобилей "ВАЗ" и "КамАЗ" произошла на трассе между деревней Долгополово и селом Тараданово.

‒ Сотрудникам МЧС пришлось извлекать пассажира ВАЗ с переднего сидения с помощью специального оборудования, ‒ заявил кузбассовец в подписи к фотографиям.

Подробности произошедшего корреспонденту AVOKADO рассказали в УГИБДД Кузбасса. ДТП произошло 23 ноября, около 9:05 в Крапивинском районе, на шестом километре автодороги "Подъезд к селу Тараданово".

‒ По предварительной информации, водитель автомобиля ВАЗ-2114, двигавшийся со стороны села Тараданово в направлении села Борисово, при обгоне трактора К-700 с прицепом-цистерной не убедился в безопасности маневра, в результате совершил столкновение с встречным автомобилем КамАЗ, ‒ сообщили сотрудники УГИБДД Кемеровской области.

В аварии пострадали четыре человека, находившихся в легковушке: водитель, мужчина 66 лет, и его пассажиры: 37-летний мужчина, 43-летняя женщина и 15-летний мальчик. Все они обратились за медицинской помощью с травмами разной степени тяжести.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Сотрудники госавтоинспекции Кузбасса призывают участников движения быть внимательными и осторожными, соблюдать требования дорожных Правил. Водителям перед выполнением любого маневра, тем более связанного с выездом на полосу встречного движения, необходимо убедиться в его безопасности.