Легковушка столкнулась с автобусом на перекрестке в Кемерове

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Фото:  

Кемеровчане запечатлели на фото последствия ДТП с участием общественного транспорта. Правоохранители прокомментировали инцидент журналисту AVOKADO.

Сегодня, 23 мая, пользователи Сети разместили снимок с разбитой иномаркой, которая оказалась посреди перекрестка в Кемерове. Горожане рассказали, что ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского в Центральном районе. На фотографии видно, что перед легковушки серьезно пострадал.


Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы узнать детали инцидента. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось в 08:25. Автомобиль Toyota двигался прямо в сторону улицы Терешковой, а автобус ‒ в обратном направлении. Общественный транспорт в момент столкновения совершал поворот налево. Предварительно, пострадавших нет, рассказали журналисту правоохранители.


Степень вины участников ДТП устанавливается.

Фото:  
Да!
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