Легковушка столкнулась с автобусом на перекрестке в Кемерове

Сегодня, 23 мая, пользователи Сети разместили снимок с разбитой иномаркой, которая оказалась посреди перекрестка в Кемерове. Горожане рассказали, что ДТП произошло на пересечении проспекта Ленина и улицы Тухачевского в Центральном районе. На фотографии видно, что перед легковушки серьезно пострадал.

Корреспондент AVOKADO обратился в ОГИБДД кузбасской столицы, чтобы узнать детали инцидента. Правоохранители рассказали, что ДТП случилось в 08:25. Автомобиль Toyota двигался прямо в сторону улицы Терешковой, а автобус ‒ в обратном направлении. Общественный транспорт в момент столкновения совершал поворот налево. Предварительно, пострадавших нет, рассказали журналисту правоохранители.

Степень вины участников ДТП устанавливается.