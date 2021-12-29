Легковушка смялась после ДТП в Кемерове

Кадры с последствиями автомобильной аварии в социальных сетях выложил очевидец. По его словам, машины столкнулись днем в среду, 29 декабря, на улице Нахимова, 20, в областном центре.

В аварии сильный урон получила темная легковушка. Бампер транспорта "вздулся", а также разбилась передняя фара с левой стороны. Оценить урон, полученный вторым автомобилем, по фотографиям оказалось невозможно.

В ГИБДД Кемерово корреспонденту AVOKADO рассказали, что сигнал о происшествии не поступал. Предположительно, участники разобрались своими силами на месте.