Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кузбассе

В минувший понедельник, 2 мая, около 21:30 на седьмом километре автодороги Белово – Новый Городок произошло ДТП с участием пешехода. По данным стражей закона, под колеса легковушки попала 16-летняя девушка, которая в результате инцидента получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

– Мужчина 1987 г.р., управляя автомобилем LADA Granta, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – прокомментировали AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

При этом в социальных сетях очевидцы произошедшего сообщили, что подростка сбил таксист, причем пешехода пришлось доставить на вертолете в Кемерово.

– Впала в кому, – следует из комментариев.

Детали аварии уточняются.