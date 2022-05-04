Легковушка сбила подростка на пешеходном переходе в Кузбассе

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В кузбасском городе автолюбитель устроил ДТП с несовершеннолетней девушкой, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Подростку потребовалась помощь медиков.

В минувший понедельник, 2 мая, около 21:30 на седьмом километре автодороги Белово – Новый Городок произошло ДТП с участием пешехода. По данным стражей закона, под колеса легковушки попала 16-летняя девушка, которая в результате инцидента получила серьезные травмы и была госпитализирована в медицинское учреждение.

– Мужчина 1987 г.р., управляя автомобилем LADA Granta, совершил наезд на пешехода, переходящего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, – прокомментировали AVOKADO в ГИБДД Кузбасса.

При этом в социальных сетях очевидцы произошедшего сообщили, что подростка сбил таксист, причем пешехода пришлось доставить на вертолете в Кемерово.

– Впала в кому, – следует из комментариев.

Детали аварии уточняются.

Да!
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