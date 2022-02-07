Легковушка сбила молодого пешехода в Кемерове

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Пользователи социальных сетей сообщили о наезде на человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу в кузбасской столице. Правоохранители обозначили подробности журналисту AVOKADO.

В сети появилось сообщение от молодого человека, который разыскивает очевидцев аварии с участием пешехода в Кемерове. По словам пользователя, инцидент произошел на улице Терешковой.


Как сообщили журналисту AVOKADO в ОГИБДД Кемерова, ДТП случилось сегодня, 7 февраля, в 7:30 утра в районе здания №45 по улице Терешковой. Водитель Chevrolet, 61-летний мужчина, совершил наезд на пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу молодого человека. После столкновения 23-летний пешеход был отправлен на лечение в стационар.


Госавтоинспекция Кемерова напоминает, что водители должны снизить скорость при приближении к пешеходному переходу и предоставить преимущество пешим участникам движения.

Да!
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