Легковушка сбила молодого пешехода в Кемерове

В сети появилось сообщение от молодого человека, который разыскивает очевидцев аварии с участием пешехода в Кемерове. По словам пользователя, инцидент произошел на улице Терешковой.

Как сообщили журналисту AVOKADO в ОГИБДД Кемерова, ДТП случилось сегодня, 7 февраля, в 7:30 утра в районе здания №45 по улице Терешковой. Водитель Chevrolet, 61-летний мужчина, совершил наезд на пересекавшего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу молодого человека. После столкновения 23-летний пешеход был отправлен на лечение в стационар.

Госавтоинспекция Кемерова напоминает, что водители должны снизить скорость при приближении к пешеходному переходу и предоставить преимущество пешим участникам движения.