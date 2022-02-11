Легковушка сбила двух молодых девушек на кемеровском проспекте

По данным полиции, ДТП произошло вчера, 10 февраля, около 20:30 по местному времени. В кемеровской ГИБДД журналисту AVOKADO уточнили, что мужчина за рулем ВАЗ-21013 двигался по проспекту Ленина в сторону бульвара Строителей, но не справился с управлением, из-за чего вылетел на встречную полосу, где наехал на двух 21-летних девушек, переходивших проезжую часть по нерегулируемой "зебре".

– Обе жительницы кузбасской столицы получили травмы. Сейчас они находятся на амбулаторном лечении, – подчеркнули в ведомстве.

Владельцем отечественной легковушки оказался 22-летний парень. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка, по ее результатам будет принято решение в соответствии с законодательством.

Примечательно, что немного погодя неподалеку от указанного места произошло второе ДТП. Накануне ночью водитель элитной иномарки улетел в кусты на кемеровском бульваре. Известно, что находившийся за рулем мужчина был пьян.