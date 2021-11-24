Легковушка самовоспламенилась в Новокузнецке

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В южной столице Кемеровской области произошло возгорание в легковом автомобиле. Предварительно установлено, что причиной пожара могла стать неисправность

Сегодня, 24 ноября, около 7:28 по местному времени борцы с огнем получили сообщение о воспламенении автомобиля на улице Рокоссовского в Новокузнецком городском округе. После тревожного сигнала на место происшествия выдвинулись семь специалистов и две единицы спецтехники.

Загорелась машина Toyota Allex. На момент прибытия пожарных из под капота шел дым. В результате огонь уничтожил моторный отсек и капот легковушки, рассказали AVOKADO в ГУ МЧС Кузбасса.

Пожар удалось ликвидировать в 07:41. По предварительной информации, иномарка могла загореться из-за неисправности электрооборудования.

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