Легковушка самовоспламенилась в кузбасском городе из-за неисправности

Сигнал о воспламенении автомобиля Nissan Primera 1993 года выпуска на улице Волжская в Прокопьевске поступил в региональное ГУ МЧС накануне вечером около 19:32 по местному времени. После звонка на место незамедлительно выехали четверо пожарных на одной автоцистерне.

– На момент прибытия огонь был внутри легковушки. В результате выгорел салон транспортного средства, а от жара оплавилось лакокрасочное покрытие,– раскрыли AVOKADO детали произошедшего в ведомстве.

Никто не пострадал. Полностью ликвидировать пламя удалось к 19:40. По предварительным данным, пожар произошел из-за неисправного электрооборудования иностранной легковушки.