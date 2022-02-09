Легковушка самовоспламенилась в Кузбассе из-за неисправности

По данным регионального МЧС, сигнал о возгорании легкового автомобиля на улице Красноармейской в поселке городского типа Промышленная поступил днем в 12:21 во вторник, 8 февраля. К моменту прибытия спецслужб огонь охватил приборную панель, переднюю часть салона, в том числе и лобовое стекло машины.

Силами восьми человек и двух единиц техники пожар удалось ликвидировать. По предварительным данным, автомобиль Daewoo Nexia 2012 года выпуска мог загореться из-за неисправности электрооборудования. Об этом журналисту AVOKADO сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области.