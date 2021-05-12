Столкновение двух машин было зафиксировано во вторник, 11 мая около 21:00 в Прокопьевске. Свидетелю удалось заснять момент ДТП на камеру регистратора.

– Стали свидетелями аварии на объездной дороги в 10-м микрорайоне. На регистраторе неправильно выставлены дата и время, – пояснил автор публикации.

На записи отчетливо видно, как легковой автомобиль на скорости пробил заднюю часть внедорожника, который ехал спереди. При этом сообщения об инциденте в ГИБДД Кузбасса не поступало, передает комментарий из ведомства сайт VSE42.Ru.