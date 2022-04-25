Легковушка превратилась в груду металла после мощного ДТП с оградой в Новокузнецке

В областной ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что авария была зафиксирована в минувшую субботу, 23 апреля, в 23:27 по местному времени на улице Кирова у дома №55.

– Мужчина 1995 г.р управляя а/м ВАЗ совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение). В результате ДТП причинен материальный ущерб, повреждено дорожное ограждение. Предварительной причиной ДТП стало несоответствие скорости конкретным условиям движения, – уточнил собеседник.

Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. На текущий момент он отстранен от управления транспортным средством, а его а/м ВАЗ отправлен на специализированную стоянку.