Легковушка превратилась в груду металла после мощного ДТП с оградой в Новокузнецке

0
Фото:  

В минувшие выходные в южной столице Кузбасса автолюбитель на высокой скорости влетел в ограждение у дороги. Итог: машина практически полностью уничтожена, водитель чудом не пострадал.

Одиночное ДТП произошло на улице Кирова, в районе Дома быта в Новокузнецке. Судя по кадрам с уличных камер наблюдения, "Приора" на высокой скорости снесла чугунное ограждение, едва не влетев в другой автомобиль.

В областной ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что авария была зафиксирована в минувшую субботу, 23 апреля, в 23:27 по местному времени на улице Кирова у дома №55.

– Мужчина 1995 г.р управляя а/м ВАЗ совершил наезд на препятствие (металлическое ограждение). В результате ДТП причинен материальный ущерб, повреждено дорожное ограждение. Предварительной причиной ДТП стало несоответствие скорости конкретным условиям движения, – уточнил собеседник.

Отмечается, что от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался. На текущий момент он отстранен от управления транспортным средством, а его а/м ВАЗ отправлен на специализированную стоянку.

Фото\Видео: Telegram / Происшествия Кузбасс

Да!
Скопироватьhttps://avoka.do/p/35741

Загрузка комментариев

Теги по теме:

НАШЛИ ОШИБКУ?

Нашли ошибку в тексте — выделите нужный фрагмент и нажмите ctrl+enter.

Мы в социальных сетях:
Интернет-журнал AVOKADO 18+
info@avoka.do
Кемерово+7 (3842) 34-90-40 (многоканальный); +7 (3842) 67-18-18, +7 923 567 18 18
мы в соцсетях
О проектеПравила и условия сайтаРеклама
КонтактыПлатежи
© 2022 Интернет-журнал AVOKADOКемерово; ул.Кузбасская, 33а, офис 205
Сайт работает на платформе SMICMS.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77 – 64091
выдано Роскомнадзором 18.12.2015
Учредитель - Шкуропатский Михаил Александрович
Директор – Загуменнов Станислав Борисович.Главный редактор – Загуменнов Станислав Борисович.Информационная продукция запрещена для детей.
Все права на материалы, опубликованные на сайте AVOKA.DO, принадлежат редакции и охраняются в соответствии с законодательством РФ.
Использование материалов, опубликованных на сайте AVOKA.DO, допускается только с письменного разрешения правообладателя и с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован, при полном соблюдении требований Правил использования материалов. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал AVOKA.DO, до или после цитируемого блока.
Яндекс.Метрика

undefined