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Легковушка превратилась в груду металла после ДТП в Кузбассе

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Фото:  

Жители Кемеровской области сообщили о серьезной автоаварии с участием грузовика.

Кадрами с места происшествия поделились в Сети жители города Полысаево. Кузбассовцы запечатлели на фото легковой автомобиль, сильно поврежденный в результате ДТП. Судя по снимкам, передняя и задняя части машины оказались полностью смяты. По словам очевидцев, транспортное средство получило такой серьезный урон в результате столкновения с грузовиком Scania.

‒ Видел только, что легковушка, и скания, ‒ рассказал один из жителей региона в комментариях.

О пострадавших не сообщается. За подробностями происшествия журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Информация об инциденте уточняется.

Фото: ВКонтакте / ДТП Кузбасс

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