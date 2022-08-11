Легковушка превратилась в груду металла после ДТП в Кузбассе

Кадрами с места происшествия поделились в Сети жители города Полысаево. Кузбассовцы запечатлели на фото легковой автомобиль, сильно поврежденный в результате ДТП. Судя по снимкам, передняя и задняя части машины оказались полностью смяты. По словам очевидцев, транспортное средство получило такой серьезный урон в результате столкновения с грузовиком Scania.

‒ Видел только, что легковушка, и скания, ‒ рассказал один из жителей региона в комментариях.

О пострадавших не сообщается. За подробностями происшествия журналист AVOKADO обратился в УГИБДД по Кузбассу. Информация об инциденте уточняется.