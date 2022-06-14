Легковушка превратилась в груду металла после ДТП в Кузбассе

Пользователи социальных сетей сообщили о ДТП, произошедшем в поселке Дачный Ленинск-Кузнецкого района. По словам кузбассовцев, отечественная легковушка врезалась в препятствие после того, как у нее вылетела шаровая опора.

‒ Самое главное человек жив, а у машины отлетела шаровая. Вот и занесло в дерево! ‒ заявила очевидица инцидента.

Судя по снимку, сделанному на месте происшествия, автомобиль получил серьезные повреждения и почти полностью лишился правой части.

Обстоятельства ДТП уточняются.