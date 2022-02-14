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Легковушка превратилась в груду металла после ДТП с грузовиком в Кемерове

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Фото:  

Жители областного центра в Сети разместили кадры с места серьезного ДТП, в результате которого один из автомобилей получил критический крон.

Авария произошло накануне днем в 14:15 на улице Нахимова, 20. По данным полиции, 28-летний водитель автомобиля марки Nissan при возникновении опасности не принял возможных мер к снижению скорости, вплоть до полной остановки транспорта, из-за чего врезался в грузовик FAW. После контакта тяжеловесный транспорт отбросило на проезжающую мимо Toyota, которой управляла 44-летняя женщина.


Судя по кадрам, в результате происшествия у одного из участников оказалась практически полностью уничтожена передняя часть, а боковые двери с правой стороны "вмялись" в салон легковушки.


Отмечается, что несмотря на серьезные последствия обошлось без пострадавших. Причинен материальный ущерб, уточнили AVOKADO в кемеровской ГИБДД.

Да!
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