Легковушка превратилась в груду металла на кемеровском проспекте

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На одном из проспектов в кузбасской столице произошло мощное ДТП с участием двух авто. Судя по кадрам, тесный контакт машин обернулся разрушительными последствиями.

По данным интернет-пользователей накануне в воскресенье, 30 января, два автомобиля не поделили кемеровскую дорогу на проспекте Молодежном, из-за чего произошел мощный контакт.


На опубликованных кадрах заметно, что при ударе светлая легковушка полностью лишилась переднего бампера, а у второй машины, улетевшей на обочину, сильно поврежден бок.


В городской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнала о подобном ДТП не поступало. Предположительно, участники предпочли разобраться без вмешательства стражей закона.

Фото: ВКонтакте / "Регион-42 Кемерово"

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