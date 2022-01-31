Легковушка превратилась в груду металла на кемеровском проспекте

По данным интернет-пользователей накануне в воскресенье, 30 января, два автомобиля не поделили кемеровскую дорогу на проспекте Молодежном, из-за чего произошел мощный контакт.

На опубликованных кадрах заметно, что при ударе светлая легковушка полностью лишилась переднего бампера, а у второй машины, улетевшей на обочину, сильно поврежден бок.

В городской ГИБДД журналисту AVOKADO рассказали, что сигнала о подобном ДТП не поступало. Предположительно, участники предпочли разобраться без вмешательства стражей закона.