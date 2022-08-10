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Легковушка повисла над глубокой ямой в кузбасском пгт

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Легковое авто угодило в глубокую яму в пгт Новый Городок. Судя по кадрам, машина получила значительный урон.

В пгт Новый Городок на улице Тухачевского серый автомобиль угодил в глубокую яму. Информация о происшествии появилась в Сети сегодня в среду, 10 августа. Судя по фотографиям с места ДТП, машина передом уперлась в другую сторону ямы. Как итог: легковушка повисла на двух своеобразных "опорах".


Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Однако, очевидно, что транспортному средству причинен весомый материальный ущерб.


В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" пошутили, что теперь на указанно месте появился "мостик" через яму. За подробностями корреспондент AVOKADOобратился в ГИБДД Кузбасса, где обещали прокомментировать информацию, но позже.

Видео: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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