Легковушка повисла над глубокой ямой в кузбасском пгт

В пгт Новый Городок на улице Тухачевского серый автомобиль угодил в глубокую яму. Информация о происшествии появилась в Сети сегодня в среду, 10 августа. Судя по фотографиям с места ДТП, машина передом уперлась в другую сторону ямы. Как итог: легковушка повисла на двух своеобразных "опорах".

Данных о пострадавших в результате инцидента нет. Однако, очевидно, что транспортному средству причинен весомый материальный ущерб.

В комментариях подписчики сообщества во "ВКонтакте" пошутили, что теперь на указанно месте появился "мостик" через яму. За подробностями корреспондент AVOKADOобратился в ГИБДД Кузбасса, где обещали прокомментировать информацию, но позже.