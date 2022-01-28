Кадры с последствиями аварии в кемеровском районе ФПК появились в Сети. Из фотографий следует, что контакт произошел между двумя автомобилями. При этом у одной машины сильно повреждена передняя часть, а у второй боковая сторона.

– ДТП на Тухачевского, – следует из текста публикации.

В ГИБДД областного центра журналисту AVOKADO уточнили, что контакт транспортных средств зафиксирован в районе строения №47. Сейчас на месте работают стражи закона, обошлось без пострадавших.