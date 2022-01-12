Легковушка попала под многотонный тягач на кузбасской трассе

Накануне в Сети появилось видео, снятое очевидцами на трассе Р255 "Сибирь" в Кузбассе. Автор сообщил, что на камеру попали последствия ДТП с участием "ВАЗ-2107" и грузовика.

‒ Семерка влетела под фуру, о состоянии пострадавших неизвестно, ‒ говорится в описании видеозаписи.

На кадрах видно, что передняя часть легкового автомобиля смята от удара. О том, получил ли кто-то травмы в результате аварии пользователь не сообщает. Информация об инциденте уточняется.