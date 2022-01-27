Информация о серьезном ДТП, в результате которого иномарка оказалась под колесами КамАЗа, появилась в Сети утром в четверг, 27 января. Интернет-пользователь рассказал, что столкновение произошло на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком.

– Белой легковушке, вроде Ауди, хана. Влетела под КамАЗ (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – говорится в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, белая легковушка залетела под грузовой транспорт. Стоит отметить, что с передней стороны, где сидит водитель, у машины заметны сильные повреждения. О пострадавших очевидец ничего не сообщил. В настоящий момент стражи закона разбираются в обстоятельствах случившегося.