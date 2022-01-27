Легковушка попала под "КамАЗ" в кузбасском городе

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Жители кузбасского города в Сети разместили кадры с места серьезного ДТП: легковушка оказалась под колесами грузового транспорта.

Информация о серьезном ДТП, в результате которого иномарка оказалась под колесами КамАЗа, появилась в Сети утром в четверг, 27 января. Интернет-пользователь рассказал, что столкновение произошло на проспекте Ленина в Ленинске-Кузнецком.

– Белой легковушке, вроде Ауди, хана. Влетела под КамАЗ (авторский стиль сохранен – прим.ред.), – говорится в публикации.

Судя по опубликованным кадрам, белая легковушка залетела под грузовой транспорт. Стоит отметить, что с передней стороны, где сидит водитель, у машины заметны сильные повреждения. О пострадавших очевидец ничего не сообщил. В настоящий момент стражи закона разбираются в обстоятельствах случившегося.

Видео: ДТП | ЧП Кузбасс

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