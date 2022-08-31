Накануне в социальных сетях появились фотографии двух машин, попавших в ДТП на кольцевом перекрестке в Новокузнецке. Судя по снимкам, перед легковушки оказался полностью разбит, а на правом борту фургона от удара образовалась вмятина.

‒ ДТП кольцо октябрьский. Чувак на 14 только что с сто, ремонтировал тормоза (стиль сохранен ‒ прим. ред.), ‒ рассказали очевидцы происшествия.

В новокузнецком ГИБДД журналисту AVOKADO сообщили, что инцидент произошел 30 августа. Водитель "ВАЗ-2114" двигался по улице Транспортной в направлении "кольца" и не уступил дорогу автомобилю Ford, который в этот момент находился на кольцевом перекрестке. В результате ДТП был причинен только материальный ущерб.

Госавтоинспекция Новокузнецка напоминает, что на пересечении неравнозначных дорог водитель, движущийся по второстепенной дороге, должен уступить транспортным средствам на главной дороге.