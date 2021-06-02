Легковушка под напором самосвала совершила опасный маневр на встречной полосе в Кемерове

В сообществе социальных сетей появилась запись опасного маневра, который произошел накануне на участке трассы, соединяющей Мозжуху с Заводским районом города Кемерово.

Из видеосъемки от свидетелей следует, что владелец машины отечественного производителя пересек сплошную линию разметки для обгона самосвала, но грузовик не позволил ему завершить маневр и сам сместился влево, заставив легковушку приблизиться к отбойнику.

При этом по видео невозможно установить произошла ли в итоге авария, однако лобового столкновения с двигавшимся навстречу транспортом удалось избежать.