Легковушка перевернулась после столкновения с деревом в Новокузнецке

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Фото:  

В южной столице Кемеровской области автомобилисты запечатлели последствия удара машины о дерево. В региональном УГИБДД корееспонденту AVOKADO прокомментировали инцидент.

В Сети появились фотографии с последствиями ДТП в Новокузнецке: черный автомобиль оказался перевернут в кювете, из-за чего задняя часть транспорта "выглядывала" из сугроба. Судя по кадрам, инцидент произошел неподалеку от пешеходной зоны.


Сотрудникам УГИБДД сигнал о происшествии поступил накануне днем в 15:40 по местному времени.

47-летний мужчина за рулем Toyota врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание машины. Никто не пострадал,– сообщили интернет-журналу AVOKADO в правоохранительных органах.

В результате аварии причинен материальный ущерб.

Да!
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