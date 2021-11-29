Легковушка перевернулась после столкновения с деревом в Новокузнецке

В Сети появились фотографии с последствиями ДТП в Новокузнецке: черный автомобиль оказался перевернут в кювете, из-за чего задняя часть транспорта "выглядывала" из сугроба. Судя по кадрам, инцидент произошел неподалеку от пешеходной зоны.

Сотрудникам УГИБДД сигнал о происшествии поступил накануне днем в 15:40 по местному времени.

– 47-летний мужчина за рулем Toyota врезался в дерево, после чего произошло опрокидывание машины. Никто не пострадал,– сообщили интернет-журналу AVOKADO в правоохранительных органах.

В результате аварии причинен материальный ущерб.