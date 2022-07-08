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Легковушка перевернулась на крышу во время ДТП в Кузбассе

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Пользователи соцсети поделились видеозапись с места ДТП, произошедшего на участке кузбасской автодороги. Судя по кадрам, от удара легковушка перевернулась на крышу.

В Сети сегодня в в пятницу, 8 июля, появилось видео с последствиями аварии, которая произошла на одной из кузбасских трасс. На опубликованных кадрах видно, что от удара легковой автомобиль бардового цвета опрокинулся на крышу. Вторым участником ДТП стал белый внедорожник.

Трасса Кузедеево-Новокузнецк, – уточнил автор публикации.

За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO направил запрос в кузбасскую ГИБДД, где сказали, что сигнала о подобном инциденте в базе данных до сих пор нет.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

Да!
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