Легковушка перевернулась на крышу во время ДТП в Кузбассе

В Сети сегодня в в пятницу, 8 июля, появилось видео с последствиями аварии, которая произошла на одной из кузбасских трасс. На опубликованных кадрах видно, что от удара легковой автомобиль бардового цвета опрокинулся на крышу. Вторым участником ДТП стал белый внедорожник.

– Трасса Кузедеево-Новокузнецк, – уточнил автор публикации.

За подробностями по произошедшему журналист AVOKADO направил запрос в кузбасскую ГИБДД, где сказали, что сигнала о подобном инциденте в базе данных до сих пор нет.