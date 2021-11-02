Легковушка отлетела в столб после столкновения с большегрузом в Кемерове

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В кузбасской столице проезжую часть не поделили автомобиль УАЗ и большегруз. В результате столкновения легковушка отлетела в столб. Подробности корреспонденту AVOKADO сообщили в ОГИБДД Кемерова.

В ведомстве уточнили, что авария с участием двух транспортных средств на улице Красноармейская произошла в областном центре сегодня днем, 2 ноября, в районе 16:00 по местному времени.

По предварительным данным, травмы получил пассажир УАЗ, – рассказали в ведомстве корреспонденту AVOKADO.

При этом в сообществе во "ВКонтакте" очевидцы поделились видеозаписью, на которую попали последствия столкновения. Из ролика следует, что легковая машина отлетела на обочину, где врезалась в столб. Очевидец подчеркнул, что ДТП произошло у остановки "Восточная проходная".


В ГИБДД отметили, что из-за резкого ухудшения погодных условий опасность на дорогах города возросла. По этой причине автомобилистам следует соблюдать осторожность и не нарушать скоростной режим во время управления транспортом, также держать безопасную дистанцию с другими авто.

Видео: ВКонтакте / "Инцидент Кузбасс"

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