Легковушка опрокинулась на крышу на пустой кемеровской трассе

В социальной сети кемеровские автомобилисты сообщили о серьезном ДТП с "перевертышом", которое произошло на трассе, соединяющей микрорайон Лесная Поляна с областным центром.

– Шоссе на Лесную Поляну, – следует из текста публикации.

Судя по кадрам, в результате инцидента легковушка перевернулась на крышу возле фонарного столба. При этом рядом припаркованы два автомобиля, но являются ли они участниками ДТП, неизвестно. Данных о пострадавших нет.

В комментариях подписчик сообщества отметил, что сегодня утром на указанном участке дороге из-за мощных холодов было скользко, что могло поспособствовать опрокидыванию транспорта.