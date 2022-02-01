Легковушка опрокинулась на крышу на пустой кемеровской трассе

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Водители из кузбасской столицы рассказали о серьезной аварии, в результате которой автомобиль оказался перевернут на крышу.

В социальной сети кемеровские автомобилисты сообщили о серьезном ДТП с "перевертышом", которое произошло на трассе, соединяющей микрорайон Лесная Поляна с областным центром.

– Шоссе на Лесную Поляну, – следует из текста публикации.

Судя по кадрам, в результате инцидента легковушка перевернулась на крышу возле фонарного столба. При этом рядом припаркованы два автомобиля, но являются ли они участниками ДТП, неизвестно. Данных о пострадавших нет.


В комментариях подписчик сообщества отметил, что сегодня утром на указанном участке дороге из-за мощных холодов было скользко, что могло поспособствовать опрокидыванию транспорта.

Да!
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