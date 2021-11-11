Легковушка на скорости влетела в светофор на кемеровском проспекте

Публикация с видеосъемкой, на которую попали последствия столкновения легкового авто с дорожным указателем, появилась в сообществе во "ВКонтакте". По словам автора записи, ДТП произошло в районе крупного проспекта в кузбасской столице.

– Кемерово Пр. ЛЕНИНА, минус ещё один светофор! – указал очевидец.

Судя по кадрам, белая легковушка передом влетела в светофор, в результате чего конструкция оказалась под наклоном. Что касается автомобиля, то сильный урон получил бампер машины. В ОГИБДД редакции AVOKADO рассказали, что на месте работают сотрудники правоохранительных органов. Обстоятельства произошедшего уточняются.