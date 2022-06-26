Легковушка на скорости протаранила дорожный знак на кузбасской трассе

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Фото:  

Автомобилист не справился с управлением транспорта и в результате на скорости влетел в дорожный знак на одной из кузбасских трасс. Очевидцы опубликовали фото с последствиями аварии.

По словам очевидцев, ДТП произошло на трассе Гурьевск-Белово. На опубликованных кадрах видно, что водитель отечественной легковушки протаранил столб со знаком "обгон запрещен". Примечательно, что дорожный объект не получил сильных повреждений, а вот передняя часть машины оказалась "в смятку". Так, заметно, что двери транспортного средства буквально вошли внутрь, а крышка переднего бампера приподнялась.


В комментариях под публикацией интернет-пользователи подчеркнули, что на обозначенном участке пути очень часто происходят аварии. На месте работали стражи закона. Подробности произошедшего уточняются.


Ранее редакция интернет-журнала AVOKADO сообщала, что самокат ребенка разорвало на части в результате ДТП на кемеровской парковке.

Фото: ВКонтакте / "ТИПИЧНОЕ БЕЛОВО"

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