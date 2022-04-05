Легковушка на полном ходу влетела в пассажирский автобус в Кузбассе

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В кузбасской столице произошло серьезное ДТП с "ПАЗиком": на высокой скорости в общественный транспорт влетел легковой автомобиль. На место выезжали медики, пожарные и стражи закона.

В Сети интернет-пользователи разместили информацию о серьезном ДТП, которое произошло на проезжей части в районе улицы Суворова в Ленинске-Кузнецком. По словам автора сообщения, в результате происшествия пострадал человек.


Также очевидцы прикрепили видео с моментом столкновения. При его просмотре можно заметить, что легковой автомобиль влетел в боковую часть "ПАЗика", получив критический урон. Находились ли в момент удара в общественном транспорте пассажиры не известно.


В ГИБДД работники устанавливают детали произошедшего, а вот в региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO рассказали, что на указанное место выезжала бригада пожарных. Правда помощь специалистов никому не потребовалась.

Фото: ВКонтакте / "Дорожный Контроль Ленинск - Кузнецкий"

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