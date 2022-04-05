Легковушка на полном ходу влетела в пассажирский автобус в Кузбассе

В Сети интернет-пользователи разместили информацию о серьезном ДТП, которое произошло на проезжей части в районе улицы Суворова в Ленинске-Кузнецком. По словам автора сообщения, в результате происшествия пострадал человек.

Также очевидцы прикрепили видео с моментом столкновения. При его просмотре можно заметить, что легковой автомобиль влетел в боковую часть "ПАЗика", получив критический урон. Находились ли в момент удара в общественном транспорте пассажиры не известно.

В ГИБДД работники устанавливают детали произошедшего, а вот в региональном ГУ МЧС корреспонденту AVOKADO рассказали, что на указанное место выезжала бригада пожарных. Правда помощь специалистов никому не потребовалась.