Легковушка на большой скорости протаранила автокран в Кузбассе

Информация об инциденте появилась в сообществе Сети. Отмечается, что ДТП произошло днем в среду, 9 июня, в Ленинске-Кузнецком.

– ДТП на Комсомолке, – пояснил автор публикации.

Из записи с камеры следует, что автокран сделал остановку на проезжей части, и вскоре в него сзади влетел ВАЗ. Судя по кадрам, легковушка получила значительный урон.

О пострадавших людях сообщения не поступало. В ГИБДД сигнал о происшествии не получали.Из этого можно предположить, что участники разобрались самостоятельно.